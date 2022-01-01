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Başkan Büyükkılıç: “2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz” “En yüksek yatırımcı belediye olma hedefimizi 2022’de de sürdüreceğiz” “2021 yılında yapılan projeler insanlara dokunan projeler oldu”

İHA

Başkan Büyükkılıç: “2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz” “En yüksek yatırımcı belediye olma hedefimizi 2022’de de sürdüreceğiz” “2021 yılında yapılan projeler insanlara dokunan projeler oldu”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı için yaptığı değerlendirmesinde yaşam kalitesini arttıran projeler yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “En yüksek yatırımcı belediye olma hedefimizi 2022’de de sürdüreceğiz” dedi.
Yatırımda denk bütçe oluşturulmazsa kamuoyunun aldatılacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç,“Gerek dünya gerekse de ülke genelinde ister istemez ekonomik koşullar, pandemi koşulları göz ardı edilemez. Özellikle Avrupa ülkeleri, Amerika’nın adeta sözde kişi başına 40 bin 50 bin 60 bin Dolarların olduğu ülkelerde ekonomik zorluklardan söz ediliyor, tedarik zincirindeki sıkıntılardan söz ediliyor. Dolayısıyla vatandaşların oralarda kuyruklarla tanışmaya başladığı gözlemliyorsak Türkiye’de dünyadaki ülkelerden birisi ve bizde de kısmen de olsa oradakilerin belki 10’da 1’i diyebileceğim nitelikteki sıkıntılar ister istemez hissediliyor. Bu açıdan ülkemizin mevcut koşullarını ve bilerek hareket etmeliyiz. En önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak, ülkemizi daha iyi noktalara taşımak ve en önemlisinin yine birlik ve beraberlik olduğunu unutmadan hep beraber koşuşturmalıyız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlar bağlamında oranlama itibari ile 30 büyükşehir arasında en yüksek yatırıma pay ayıran belediye olarak kamuoyunda hem tespit edildi hem de paylaşıldı. Ben uzun süredir yerel yöneticilik yapan biri olarak yüzde 98 oranını çok önemsiyor ve 2022’de de aynı başarıyı daha fazlası ile sürdürmeyi de temenni ediyorum. Ekibime de teşekkür ederek, bu konudaki gayretlerini beklediğimi söylemek istiyorum. Yüzde 98 bütçe gelişmesini reel olarak geliriyle gideriyle. Bütçenizin rakamı çok afaki yukarılarda olur ama bunu gerçekleştiremezseniz, denk bütçeyi oluşturamazsanız o zaman sadece kamuoyunun zihnini bulandırır ya da hem kendinizi hem de kamuoyunu aldatmış olursunuz” dedi.
“150 projenin 3’te 2’si tamamlandı”
Göreve geldikten sonra yapılması planlanan projelerin büyük kısmının bittiğini ve kalan kısmın da kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de gerek 16 ilçe belediyesi gerekse büyükşehir olarak dayanışma içerisinde Ankara’nın da desteğini arkamıza alarak gece demedik gündüz demedik adeta koşturmaca oynadık. Yaptığımız çalışmalar, yapılan projeler Türkiye’de kendisinden söz ettirecek projeler oldu. Ben ekibime bir kere daha teşekkür ediyorum. Bunları sıralayacak olsak onlarca madde ile herhalde epeyce vakit alır fakat ben 2021’in dolu dolu geçtiğini paylaşmak istiyorum. Bununla birlikte kamuoyunun beklentileri açısından yaptığımız çalışmaların işlerine yarayan ve onlara dokunan projeler olduğunu hatırlatıyorum. Yine hatırlanacağı üzere 150 proje ile kamuoyunun huzuruna çıkmıştık ki bunun adı 150 proje. O 150 proje kendi içinde açılım yapıldığında çok daha fazlasına eriştiğini hep beraber bilmekteyiz. Onların da aşağı yukarı 3’te 2’sini bitirdiğimizi, geriye kalanın da çoğunun ihalelerinin yapıldığını, çalışmaların projelerin tamamlanma aşamasına geldiğini ve Allah’ın izni ile mahcup olmadan tamamına yakınının yapıldığını dönemimiz olan 5 yıllık süreç içerisinde bitireceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
“Erciyes’ten 12 ay istifade edilecek şekilde projeler üretiliyor”
Büyükkılıç, yatırımlara büyük önem verildiğini ve Erciyes’ten sürekli olarak faydalanılacak projelerin teker teker hayata geçirildiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“İnsana dokunma, gönül belediyeciliği, gençlerin özellikle beklentilerine cevap vermek ki Kayseri sayın Cumhurbaşkanımızın elinden hatırlanacağı üzere 2 defa ‘Genç Dostu Şehir’ olarak üzerine düşeni yaptı ve ödülünü de aldı. Biz hem takdir edenlere hem de Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de o ödüllere layık olma yönünde gayret göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. 5 üniversitesi, 4 teknik ve endüstri merkezi, 1 Teknoparkı olan bu güzel şehirde elbette ihracata yönelik gayretleri, tarıma yönelik gayretleri, takdir edersiniz ki taşradaki ilçelerimizin gelişme yönündeki gayretlerimizi kamuoyu takip ve takdir ediyor. Bu dönemde tarıma ve hayvancılığa çok daha fazla önem vereceğimizi, kırsalı çok daha önemseyeceğimizi, bu alanlarda çok ilginç projelere imza atacağımızı buradan paylaşırken, enerji ile ilgili olsun, yatırımlarla ilgili olsun inşallah yatırımdan yatırıma koşacak şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Erciyes Kayak Merkezimiz dünya kamuoyunda bilinen önemli bir merkez. Burada 12 aya yayma yönündeki projelerimizle gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ve Erciyesimizden 12 ay istifade edecek şekilde projeleri birer birer hayata geçirdiğimizi paylaşmak isterim.”
“Büyükşehirlerin konforunu yaşatacak projeler devam edecek”
Yapılan çalışmalarla vatandaşların büyükşehirlerin konforunu sıkıntısını çekmeden yaşayacaklarını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ulaşım ağında yaptığımız çalışmaları yeterli bulmuyor, inşallah 2022 yılında da yine alternatif yollarla, kavşak düzenlemeleri ile büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bu güzel şehre daha da güzel hizmetler getirmek sureti ile insanımızın huzurunu ve konforunu arttıracak gayretlerde olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan herkesi bağrımıza basarak, siyasi kaygı ile değil, ideolojik kaygı ile değil hizmet odaklı eserler odaklı projelerimizle, kimseyi de aldatmadan, gökteki yıldızları vaat etmeden yapabileceklerimizi söyleyerek ve onları da birer birer hayata geçirmek sureti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevlam mahcup etmesin diyor, hemşerilerimizin, insanlığın 2022 yılını tebrik ediyorum. Şimdiden sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dileyerek daha nice yıllara diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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