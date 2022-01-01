Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi yapılacak.

Erciyes'te bulunan dükkanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce ihale ile 10 yıllığına kiralanacak. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihale, 4 Ocak Salı günü saat 14.00'te Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.