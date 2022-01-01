Ülkü Ocakları, esnafa siftah parası dağıttı

Yılbaşı sabahının ilk günü sabah namazından sonra Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin önderliğinde gençler, ilçe merkezinde bulunan esnafların kapı aralığına zarf içerisinde siftah parası dağıttı.

1 Ocak Cumartesi Günü sabah namazından sonra Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin önderliğinde gençler; ilçe merkezinde bulunan bütün esnafların kapı aralıkları içerisine bir mektup ve mektup içerisine siftah parası dağıtımı yaptı. Esnaflara dağıtılan zart içerisinde çıkan mektupta Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin’in imzalı notta şu ifadelere yer verildi; "Değerli hemşerilerim, öncelikle yeni yılın vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Bu süreçte siz değerli esnaflarımızın ekonomik sorumluluklar içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bizler, Türk Milleti olarak elimizden geldiği kadarıyla eşimize, dostumuza, komşumuza ve bütün yakınlarımıza bu zorlu süreçte yardımcı olmak mükellef Müslümanlarız. 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' şiarı ile istedik ki; bu zorlu süreçte yeni yılınızı ilk siftahını biz yapalım. Huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmenizi Yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadeleri yer aldı.

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