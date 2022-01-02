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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı

İHA

Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 85 kez oyuncu değişikliği yaptı.
Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 19 maç ta 85 kez oyuncu değişikliği yaptı. Ligde en çok oyuncu değişikliği yapan takım 93 kez ile Galatasaray olurken, Karagümrük de 91 kez oyuncu değişikliğine gitti. Yukatel Kayserispor'un 85 kez oyuncu değişikliği yaptığı ligin ilk yarısında 74 kez oyuncu değişikliği yapan Altay en az oyuncu değişikliğine giden ekip oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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