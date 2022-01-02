Kayserisporlu Thiam gol krallığını kovalıyor Pesic'in hemen ardında Thiam var

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Yukatel Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Thiam, gol krallığında ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol atan oyuncu Karagümrük takımından Aleksandar Pesic oldu. Pesic, rakip ağlara 11 gol atarken Kayserisporlu Baba Mame Thiam ise 9 golle ikinci sırada yer aldı. Takımının en çok gol atan ismi olan Thiam'ı 9 golle Trabzonspor'dan Cornelius, Başakşehir'den Chuma Okaka takip etti.

Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ile Kasımpaşa'dan Umut Bozok da attıkları 8 golle Pesic'i takip eden diğer oyuncular oldu.

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