Özhaseki: “Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak” “2022 yılı Kayseri için daha güzel hizmetlerin olacağı bir yıl olacak” “CHP’li arkadaşlarım her yerde Kayseri’yi karalamayı bırakmalı”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, düzenlenen 2021 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 2022’nin Kayseri’de daha fazla hizmetin sunulacağı bir yıl olacağını söyleyerek, ““Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak” dedi.

Düzenlenen değerlendirme toplantısına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Özhaseki, Covid19 küresel salgının tüm dünyada birçok sektörde tedarik zincirlerini, çalışma koşullarını, tüketim alışkanlıklarını, arztalep dengelerini, emtia fiyatlarını, para ve maliye politikalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye ekonomisinin, covid19 salgınının gölgesinde sergilediği büyüme performansıyla dikkat çektiğini vurgulayan Özhaseki, “Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi 3,1 oranında daraldı. Türkiye 1,8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Pandemi süreci ABD ve Avrupa ekonomilerinde birtakım ilkleri de gördük. 2021 yılı Kasım ayında ABD’de enflasyon, tarihinde ilk defa yüzde 6,8’e, Avro Bölgesi’nde ise, 4,9 seviyesine yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Covid 19 küresel salgınında birçok Avrupa’da ülkesinde olumsuz görüntülerin yaşandığını hatırlatan Özhaseki, “Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi sonucu ABD ve Avrupa’da birçok markette raflar bomboş kaldı. Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri, ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı. Çok şükür bizde raflar boş kalmadı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi ortaya çıktı. Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyrukları oluşturdu. Dünyada birçok ülkede başta gıda ve enerji olmak üzere farklı sektörlerde tedarik sıkıntıları halen devam ediyor. Pandemi’nin ortaya çıkardığı bir önemli sonuç ise; AB ülkelerinde birbirlerine olan ciddi bir güven bunalımının ortaya çıkması oldu. AB ülkeleri pandemi sürecinde birbirlerinin mallarına hatta maskelerine el koydu. Genel anlamda Batı’daki mozaiğin zor zamanlarda nasıl bir ruh hali taşıdığını bir kez daha gördük” diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye’nin pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiğini, ihracatın yüzde 35 artışla 221 milyar dolar seviyelerine geldiğini, 2021 yılı cari işlemler açığı 12 milyar dolar gerilediğini ve istihdam artışının pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktığını söyledi. 19 yıllık AK Parti iktidarında çevreden şehirciliğe bütün üstün hizmetleri Türkiye ile buluşturarak, dünyayla yarışır seviyelere yükselttiklerinin altını çizen Özhaseki, şöyle konuştu:

“Ülkemize yaptığımız hizmetler saymakla bitmez. Sadece son bir yılda yapılan hizmetleri anlatacak olsak burada zaman yetmez. Birkaç genel örnek verecek olursak 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 50 artış ile 4 bin 250 lira oldu. 17 şehir hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü; Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Ovit Tünelini yine asrın projesi Marmaray’ı AK Parti olarak ülkemize kazandırdık. Şehirlerimizi otoyolları ve demir yoları ile donattık. Havayolunu halkın yolu yaptık. Türkiye’de 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını, 28 bin 473 kilometreye ulaştırdık. Bölge’nin en önemli enerji projeleri arasında yer alan Türk Akımı Projesi’ni tamamladık. Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Yeni Türkiye’nin otomobili fabrikasının temelini attık. Yerli otomobilimizi 2023 yılında yollarda göreceğiz. Bugün artık Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli İHA, TİHA ve SİHA’larımızla daha güçlüyüz. Hudut güvenliğimiz sağlayarak terör örgütü tarafından Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunun oluşturulmasını engelledik. DEAŞ ve PKK/KCK/PYDYPG başta olmak üzere teröristler etkisiz hale getirdik. Bölge’de istikrarı sağlandık. Libya ile kıta sahanlığı anlaşması ile Doğu Akdeniz’de oynanan oyunları bozduk”

“CHP’li arkadaşlarım Kayseri’yi her yerde karalamayı bırakmalı”

Hem hükümetin hem de yerel iktidarın uyumlu olmasının verdiği büyük avantajla Kayseri’de büyük projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Özhaseki, “Özellikle 2002 AK Parti iktidarı ile birlikte, Kayseri çağ atladı. Yapılan yatırımlarla bütün rüyaları, idealleri ve hayalleri gerçekleşiyor adeta altın yıllarını yaşıyor. Bu durumda hem genel idarenin yani hükümetin, hem de yerel iktidarın uyumlu olması büyük bir avantaj olmuştur. 19 yılda yapılan yatırımlarla Kayseri parmakla gösterilen gıpta edilen bir şehir olmuştur. Tüm Türkiye’de örnek gösterilmektedir. Eski hükümetler döneminde izin alamadığımız devasa birçok projeyi, AK Parti Hükümetleri döneminde yaptık. İşte Yamula Barajı, Kadir Has Stadyumu, Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Raylı Sistem, Anadolu Harikalar Diyarı, Şehir Hastanesi ve daha nice devasa projeleri Kayserimize kazandırdık. Özellikle CHP’li arkadaşlara seslenmek istiyorum, her yerde Kayseri’yi karalamayı bırakın. Her meclis kürsüsüne çıktığında “Kayseri kötü” demeyi bırakın. Bu şehir güzel, bu şehrin insanları güzel. Ufak tefek eksiklikler olabilir, onun da çözüm noktası burada oturan heyettir ” dedi.

“Kayseri'ye son 19 yılda 44,7 milyar TL yatırım getirdik”

2021 yılında covid19 küresel salgının tüm bu zorluklarına rağmen AK kadrolar ve Cumhur İttifakı ile birlikte Kayseri’nin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirten Özhaseki, “2021 yılında Kayserimize 6 milyar 733 milyon 220 bin TL değerinde yatırım getirdik. Son 19 yılda ise yatırım miktarı 44,7 milyara ulaştı. 2021 yılında gerçekleşen ihracat rakamı 3,2 milyar dolar, ithalat rakamı ise 1,5 milyar dolardır. Yani, Kayseri’mizde ihracat, ithalatın iki katından fazla gerçekleşmiştir. Yine Kayseri’de 525 hektarlık alanda 4. Karma OSB kurma çalışmalarına sanayicilerimizden büyük bir talep var. 870 yatırımcı firma yer için müracaat etti. Hamdolsun Kayserimiz pandemi de bile hiç durmadan çalışıyor. 2021 yılında gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla 2022 yılında da Kayserimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hızlı Tren’in ihalesi yapıldı, haftaya sözleşme imzalanacak”

Kayseri’de devam eden kamu yatırımları değerlendiren Özhaseki, “Kayseri Ankara Otoban Bağlantı Yolu çalışmaları devam ediyor. Bu yıl tamamlanacak inşallah. Bilindiği üzere Ankara Kayseri Yüksek Hızlı Tren Proje çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kredi onayı alındı ve müjde veriyorum ihalesi yapıldı. Haftaya sözleşme imzalanacak. 510 milyon 206 bin TL değerinde Belsin Terminal Şehir Hastanesi Nuh Naci Yazgan Mobilyakent Raylı Sisteminin temelini yakın zamanda atmıştık. 7 km, 11 istasyonlu raylı sistemimiz 2022 yılı içerisinde tamamlanacak. 2021 yılı içinde 75 yataklı Bünyan ve Yahyalı Devlet Hastaneleri hizmete aldık. Develi ve Sarız hastanelerimizin inşaatları tamamlandı, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Aspilsan Enerji A.Ş. tarafından Mimarsinan OSB’de yapılacak sabit yatırım tutarı 750 milyon TL olan, stratejik bir ürün olan lityumiyon batarya üretimi projesinin temelini atmıştık. Bu tesiste hem savunma sanayisi hem özel sektörün ihtiyacı karşılanacak hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek. Eski Hava İkmal’in olduğu yerde 1 milyon metrekare alanda yapımına başlanılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi kısa sürede hemşerilerimizin hizmetine girecek. Kocasinan Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı ve Jandarma alanında yapılacak olan Talas Millet Bahçesi de kısa sürede ihalesi yapılarak, yapımına başlanılacak” değerlendirmelerinde bulundu.

Kayseri’nin, hayırseverler şehri olduğuna dikkat çeken Özhaseki, “Bu yıl da onlarca okulumuz hayırseverlerimiz ve Belediyelerimizin işbirliğinde yapıldı ve yavrularımızın hizmetine sunuldu. Av. Mehmet ALTUN ağabeyimiz, kendisine ait İstanbul’daki arsasını bu işe adadı. Önümüzdeki yıl tamamlanacak olan 20 ayrı okulun temellerinin bir kısmını attık ve diğerlerini de atacağız. İnşallah 2022 yılında da hayırseverlerimizin ve Belediyelerimizin desteği ile onlarcası daha yapılacak ve hizmete alınacak” dedi.

Özhaseki, Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve diğer ilçeleriyle birlikte 17 belediyenin bu yıl için sadece inşaat maliyetleri itibariyle yapılan yatırımların yaklaşık 1,7 milyon TL olduğunu söyledi. Kayseri’nin her sorunu ile birebir ilgilendiklerini belirten Özhaseki, “Kayseri Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nde ikamet eden kardeşlerimize bu hafta müjde verdik. TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3 bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük. Bu kooperatifte tapuları eksik kalan bin 200 üye de evlerinin tapularına kavuşuyor. Şehrimizin yararına olacak her işin takipçisiyiz, her problemin çözüm yeriyiz. Ayrıca son günlerde bazı kooperatiflerin yönetim ve yanlış uygulamaları hakkında yoğun şikâyetler almaktayız. Dişinden tırnağından artırdığı ile ev sahibi olmaya çalışan gariban insanların bu kış gününde sokağa atılmalarına asla göz yumamamayız. Bu konunun da yakın takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

Durmadan çalıştıklarını belirten Özhaseki, “Havasına, suyuna, kokusuna ve dokusuna ahenk katmak için başta ülkemizin ve özelde bu şehrin yapılacak her türlü hizmetine sevdalı kadrolarız. Hizmet ettik, yorulmadan aşkla çalıştık ve şimdi de yine aynı heyecan ve gayretle hizmete devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizi ve gayretlerimizi gören Kadirşinas milletimiz ve hemşerilerimiz, inanıyoruz ki bu AK Kadroları, Milletin Adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yine rekor oylarla 2023’te yeniden aynı görevle taçlandıracak, 2024’de de AK Belediyecilik Kadrolarını ve Cumhur İttifakımızı da yine iş başına getirecektir” dedi.

Ayrıca Özhaseki, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaklaşık 20 milyarlık yatırımların açılışları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kayseri’ye davet edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından tapu sorunları çözülen vatandaşlar tarafından Mehmet Özhaseki’ye çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.