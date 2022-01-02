Talaslı atletler Türkiye şampiyonu

Talasgücü Belediyesporlu atletler, Türkiye Bölgesel Kros Ligi Finalleri U18 Kadınlar Kulüp kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Adana Merkez Park’ta düzenlenen Turkcell 14, 16 ve 18 Yaş Altı Türkiye Bölgesel Kros Ligi final yarışmalarında büyük başarı elde eden Talasgücü Belediyesporlu atletler, U18 Kadınlar Kulüp kategorisinde kürsünün birincilik basamağına çıktı.





Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dereceye giren ve şampiyonluğu Talas’a kazandıran atletleri tebrik ederek, “Göreve gelirken 100 Ağartan Projeler olarak sunduğumuz ve kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz Sporcu Fabrikamız meyvelerini vermeye devam ediyor. Birçok dalda sportif faaliyetlerine devam eden Sporcu Fabrikası, atletizm dalında da başarıyla ilerliyor. Ülke genelinde düzenlenen çeşitli organizasyonlardan başarıyla dönen sporcularımız şimdi de Adana’da gerçekleştirilen yarışmalarda kadınlar U18 kategorisinde takım halinde şampiyon oldu. Hem kendilerini hem de antrenörleri Muzaffer Bayram hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



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