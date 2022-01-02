KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi’ne 8773 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar evinde rakibi Çankaya Üniversitesi’ne 14 sayı farkla kaybetti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Alper Özkök xx, Anıl Veziroğlu xx, Seda Esen xx
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, (9), Meltem Topaloğlu x (5), Sevgi Tonguç x (8), Brooque Williams xx (25), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x, Stephanie Zenora Madden x (6), Fahriye Abdi x (6), Gökçe Doğan x,
Çankaya Üniversitesi:Elina Dikaioulaku xx (20, Alexis Prince xxx(29), Latanya White xx (11), Derin Yaya xx (11), İnci Güçlü xx (12), Tuğba Melike Oral xx (2), Tuğçe Murat x (2),
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.