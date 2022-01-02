KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi’ne 8773 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar evinde rakibi Çankaya Üniversitesi’ne 14 sayı farkla kaybetti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Alper Özkök xx, Anıl Veziroğlu xx, Seda Esen xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, (9), Meltem Topaloğlu x (5), Sevgi Tonguç x (8), Brooque Williams xx (25), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x, Stephanie Zenora Madden x (6), Fahriye Abdi x (6), Gökçe Doğan x,

Çankaya Üniversitesi:Elina Dikaioulaku xx (20, Alexis Prince xxx(29), Latanya White xx (11), Derin Yaya xx (11), İnci Güçlü xx (12), Tuğba Melike Oral xx (2), Tuğçe Murat x (2),

Periyotlar:

1.Periyot:1524

Devre: 3752

3.Periyot: 5475

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.