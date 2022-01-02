Bellona Kayseri'de Stephanie Madden ilk kez forma giydi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferi Stephanie Zenora Madden, ilk maçına çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 12.haftasında evinde Çankaya Üniversitesi’ne 8773 mağlup oldu. Hafta içerisinde kadrosuna kattığı ABD’li oyuncu Stephanie Madden sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Çankaya Üniversitesi karşısında forma giyen Stephanie Zenora Madden 19 dakika 27 saniye süre aldı.

6 sayı ve 1 asistlik performans İle oynayan Stephanie Zenora Madden, geçer not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.