Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 73 - 87

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 9, Meltem 5, Gökçe, Sevgi 8, Williams 25, Abdi 6, Egle 14, Gizem , Helin , Madden 6

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 11, Dikaioulaku 20, Derin 11, Melike Tuğba 2, Prince 29, İnci 12, Tuğçe 2

1'İNCİ PERİYOT: 15 24

DEVRE: 3752

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54 75Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Çankaya Üniversitesi'ne 87-73'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Çankaya Üniversitesi'nden Alexis Sade Prince olurken; ev sahibi ekipte, Egle Sventoraite'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-02 18:31:11



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