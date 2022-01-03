Kayseri'deki cinayete 2 gözaltı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu öldüren şahsın olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6201. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde yürüyen Hacı Duran G.’ye (27), kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından otomobilden ateş açıldı. Hacı Duran G. tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanırken, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameraları inceleme altına aldı. Olay günü ateş açılan otomobilin plakasını belirleyen cinayet dedektifleri, ateşi Ali T.'nin açtığını, otomobili ise Volkan B.'nin kullandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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