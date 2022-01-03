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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir, 2021’e damga vurdu

İHA

Kayseri Büyükşehir, 2021’e damga vurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında açılışını yaptığı, temellerini attığı proje ve hizmetler ile dikkatleri üzerine çekerken, gönül belediyeciliği faaliyetlerinin yanında 9 temel atma ve 9 açılış ile de şehrin ufkunu ve vizyonunu genişletecek yeni projelere imza attı.

6 bin yıllık tarihi, 7,5 milyon yıllık doğa geçmişiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran Kayseri’de, ‘inanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle birbirinden önemli birçok projeyi hayata geçiren ve hizmet etmeyi ibadet bilen Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetler ile 1 yılda adından sıkça söz ettirdi.
2021 yılında sadece yerel yönetimlere değil, gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime ve spordan ekonomiye kadar birçok yatırımı Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, 9 temel atma töreni gerçekleştirirken, 9 yatırımın da açılışını yapıp, şehrin çehresini değiştirecek hamleler yaptı.
İnsana ve sağlığa önem veren Başkan Büyükkılıç, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik kafe projesi olan ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki ilk ve tek Glütensiz Kafe’nin 2021 yılında açılışını yaptı. Doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan eşsiz doğa harikası, tarihi Koramaz Vadisi ile Kayseri Mutfağı’nı buluşturarak Koramaz Kafe Restoran’ı Kayserililere kazandıran Büyükkılıç, sağlık alanında yine koronavirüse yenik düşen merhum Eczacı Cem Seyhan’ın ismini taşıyan, Ceyhan ailesi ile birlikte 112 Acil İstasyonu’nun açılışını yaptı.
Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı’nın devamında Yamula Barajı’na kıyısı bulunan 12 mahalleye hizmet verecek Hıdırellez Yolu’nun birinci ve ikinci etaplarını açarak, ulaşım alanında stratejik bir bölgeyi daha hayata geçirirken, spor alanında hem millî hem de manevi değerimiz olan ata sporuna destek amacıyla Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ne muhteşem bir açılış gerçekleştirdi.
Engelleri ortadan kaldıran Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisinde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu ile 2 adet Kapalı Tenis Kortu’nu da faaliyete geçirdi.
Başkan Büyükkılıç, işveren ile iş arayanı buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi’nin açılışını yaparken, proje ile uygun işe uygun çalışan belirlenerek, çalışan ve işveren arasında köprü görevi üstlenilecek.
Ayrıca Yahyalı’da 50 milyon TL’lik yatırımların ve yine Felahiye’de 17 proje toplu açılışını yapan Büyükkılıç, kırsal alanlara “Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor” projesi ile 11 ilçeye 1100 küçükbaş hayvan dağıttı. Başkan Büyükkılıç, yine 2021 yılında çiftçilerin kullanımına sunmak üzere 11 traktörü ziraat odalarına teslim etti.
“Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde, yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayan anlayış içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükkılıç, 2021 yılında dünyada eşi benzeri bulunmayan Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi’nin, Türkiye'ye örnek gösterilecek Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 75 milyon TL’lik olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, jimnastik salon tesisleri ve fitness merkezlerinin, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun temel atma törenlerini gerçekleştirdi. Projelerde, inşaat çalışmaları tüm hızıyla hummalı ve özverili bir şekilde sürüyor.
2021 yılında 51 adet yürüyen merdiven ile 18 adet asansörün 88 kamera ile tek bir merkezden kontrol edilmesine imkân sağlayan Uzaktan İzleme Merkezi (UZİMER) Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata gerçekleştirilirken, Büyükkılıç tarafından 6 milyon TL maliyetle hizmete sunulan Çöp Ara Transfer İstasyonları’nda kullanılacak 4 adet çekici ve 4 adet semitreyler ile hafriyat yönetim sisteminin tanıtımı da yapıldı.
2021 yılında yine Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi bünyesinde çevre dostu bir anlayışla projelendirdiği Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde elektrik üretimine başlandı.
Kayseri'nin ticari dokusunun önemli merkezlerinden olan tarihi Yeraltı Çarşısı'nda 10 milyon TL'lik "modern" çalışma başlatan Büyükkılıç, park yeri arama telaşına son verecek uygulama olan Park EtVale uygulamasını da hayata geçirdi.
Her fırsatta yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümlerden geçtiğini ifade eden Büyükkılıç, 2021 yılında da kentsel dönüşüm projelerine çok önem verdi. Bu yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen 200 milyon TL’lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri ile uzlaşmalar sağlanmaya devam ederken, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden olan ve yeşil alana büyük yer ayrılan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 83 adet binada 560 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Ayrıca 2021 yılında rutin spor faaliyetlerinin yanında, denizi olmayan Kayseri’de bir ilke imza atılarak plaj futbolu sporseverlerin hizmetine sunulurken, 2021 yılında düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maraton ile bir ilk daha hayata geçirildi. Maraton sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 10 binlerce elit ve amatör sporcu, Kayseri’de buluşmuş oldu.
2021 yılının sonunda Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini daha da arttırmak amacıyla Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde 300 milyon liralık ek bütçe kararını da onayladı.
2021 yılında hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları ile tüm Türkiye’de belediyecilikteki örnek ve model uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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