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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan lise öğrencilerine 'Çanakkale' jesti

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan lise öğrencilerine 'Çanakkale' jesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen toplantıda, gençlere Çanakkale gezisi sözü verdi. Büyükkılıç, sorduğu sorulara doğru cevap veren 2 öğrenciye de bisiklet hediye etti.

Necdet Taş Anadolu Lisesi ziyaretine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Okul Müdürü Saim Sönmez ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlk olarak öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle sohbet eden Büyükkılıç daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere yeni yıl temennilerini iletip, öz geçmişinden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Böyle güzel bir şehre ait olmak, onu sahiplenmek, zenginlikler şehri olarak bilinen Kayseri’mizi tanımak her öğrencimizin bilmesi gereken boyutudur. Şehrimiz gerçekten bir başka güzeldir. Sahiplenme duygusu çok önemlidir. Okulunuzu, ailenizi, kardeşlerinizi, değerlerinizi, ay yıldızlı Türk bayrağınızı, vatanınızı ve milletinizi sahiplenme duygusu ile korumak ve kollamaktır” dedi.
Büyükkılıç, ortak aklın öneminden bahsederken, bir doktor başkan olarak gençlere gelişen teknoloji ile birlikte dijital unutkanlığa karşı uyarılarda bulundu. Teknolojinin olumlu yönlerinin yanı sıra hafıza zayıflaması ve zaman kaybı gibi olumsuz yanlarına yönelik öneriler de verdi.
Başkan Büyükkılıç soru cevap kısmına geçilerek sıcak ve samimi ortamda öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı.

GENÇLERE “ÇANAKKALE GEZİSİ” SÖZÜ
Başkan Büyükkılıç, gençlere Çanakkale gezisi sözü de vererek, “Sevgili gençlerimiz biz sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler donanımlı, sosyal yönden zengin ve öz güven içerisinde olursanız biz kazanırız, aileniz kazanır, sizler kazanırsınız. O açıdan sosyal yönünüzün geliştirilmesini sağlamamız lazım. Kayseri turizm yönünden adeta bir cennet, tarih açısından her yerinden adeta bir tarihi eser fışkırıyor ama biz bunların farkında bile değiliz. O açıdan bu cennet vatanımızda Çanakkale’yi mutlaka sevgili gençlerimizin her birinin görmesinde çok büyük yarar var” diye konuştu.
Öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’ın bu jestine teşekkür ederek, alkışlarla cevap verdi.
Başkan Büyükkılıç, ayrıca eğitimde, sağlıkta, turizmde, gastronomide yapılan çalışmalar ile ilgili gençlere bilgiler de verdi.

İKİ ÖĞRENCİYE BİSİKLET HEDİYE ETTİ
Başkan Büyükkılıç, sorduğu sorulara doğru cevap veren 2 öğrenciye de bisiklet hediye sözü verirken, 1 öğrencinin okul alanında bulunan basketbol potalarının yenilenmesi talebine de anında cevap vererek, ekibine potanın yenilenmesi için talimat verdi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A KÜTÜPHANE TEŞEKKÜRÜ
12. sınıf öğrencisi Elif Mermer isimli öğrenci de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine çok yoğun ilgi olduğunu, kütüphanelerin çok güzel ve verimli olduğunu ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Kütüphanelerimiz bizim olmazsa olmazımızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak 7 kütüphanemiz var, ilçelerimiz de var ve Kültür Bakanlığımız ile çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin içerisine günün koşullarına uygun, en önemli kütüphane projesini hayata geçiriyoruz, yakında temelini atarız, onun da sizlere buradan müjdesini verelim. Kayseri âlimler şehridir, 4. Kitap Fuarımızı 815 bin 110 kişi ziyaret etti. Kendi rekorumuzu egale ettik, katkılarınız için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Yerli, milli ve donanımlı gençlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, insan, sağlık ve genç odaklı projelerden de bahsederken, öğretmen ve öğrenciler sık sık alkışlarla Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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