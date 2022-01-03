U18 Liginde 3.hafta tamamlandı

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Kayseri U18 Liginde dün oynanan 3.hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. U18 Liginde A, B ve C Gruplarında heyecan devam ediyor.



A Grubunda OSB Atletikspor, Erkiletspor, B Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve C Grubunda Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Şekerspor 3’de 3 yapan takımlar oldular. U18 Liginde 3.Haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Kocasinan ŞimşeksporTomarza Belediyespor:101

Kayseri GençlerbirliğiKayseri Demirspor: 16

Anayurt FinalsporHacılar Erciyesspor: 13

ArgıncıksporOSB Atletikspor: 15

GültepesporKayseri Yolspor: 12

BuğdaylısporArgıncık Esnafspor: 26

Kılıçaslan YıldızsporKayserigücü FK: 11

ErkiletsporDevelispor: 70

Trabzon 3861 SporTalasgücü Belediyespor: 09

Erciyes Esen MakineCuma Uluçay Talasspor: 16

Yeşilhisar BelediyesporKayseri Şekerspor: 02

Erciyes İdmangücüAnadolu Yıldızları: 110

Kayseri İdman Yurdu (BAY)

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