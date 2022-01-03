Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu Piyasa değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change otomobiller otoparka çekildi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda değeri 1.5 milyon TL olan 6 ayrı otomobil tespit edildi. Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarında incelenen otomobillerin, 4’ünün change yapıldığı, 2 otomobilin ise Almanya’dan çalıntı olduğu tespit edildi.

Otomobiller emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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