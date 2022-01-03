Başsavcı Akın: "2021'de 72 bin 899 adet soruşturma yürütüldü, 65 bin 620 adedi sonuçlandırıldı" Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "18 bin 444 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturma yürütüldü" "Sanal alemde işlenen suçları etkin bir şekilde soruşturmayı hedefliyoruz"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın; 2021 yılı içerisinde toplam 72 bin 899 adet soruşturma yürütüldüğünü, yapılan soruşturmaların 65 bin 620 tanesinin sonuçlandırıldığını söyledi. Başsavcı Akın ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kentteki soruşturmalar hakkında da bilgiler vererek; "Cumhuriyet başsavcılığımızca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 18 bin 444 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturma yürütülmüştür. Haklarında kamu davası açılan 4 bin 249 şüphelinin yapılan yargılamaları sonucunda, 3 bin 30 sanık hakkında FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, bin 219 sanık hakkında ise beraat kararı verilmiştir" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın; Kayseri Adliyesi'nin adalet hizmetini hızlı, etkin ve adil bir şekilde sunmaya devam ettiğini belirterek; "Kayseri adliyemiz, ihtiyaçlara cevap veren modern binasında, yeterli sayıda hakim cumhuriyet savcısı ve personel ile uygulamaya geçirilen ön büro ve mahkeme yönetim sistemi ile Kayseri ilimize adalet hizmetini hızlı, etkin ve adil bir şekilde sunmaya devam etmektedir. Uzmanlaşma gerektiren bir kısım suçlara ilişkin cumhuriyet başsavcılığımız bünyesinde kurulan Aile İçi Şiddet, Çocuk ve Cinsel İstismar, Bilişim, Anayasal Suçlar, Uyuşturucu Ticareti, Kaçakçılık ve Organize Örgütlü Suçlar, Sahtecilik ve Dolandırıcılık, Uzlaşma, Memur, Seri Muhakeme, Müracaat, Vergi ve Askeri Suçları da kapsayan Özel Suçlar Büroları görev alanlarına giren soruşturmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmektedirler. Hakimler ve Savcılar Kurulu da daha önceden belirlenen ihtisas mahkemelerinin yanı sıra vergi suçları, bilişim ve bir kısım nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yeni ihtisas mahkemelerini ihdas ederek bir kısım yargılamaların uzman mahkemelerce görülmesini sağlamıştır. Alınan tedbirler ve meslektaşlarımızın üstün gayretleri ile pandemi; soruşturma ve yargılama faaliyetlerimizi aksatmamış, soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılı itibariyle faaliyete geçirilen 'Yargıda Hedef Süre Uygulaması'nda, 2021 yılında cumhuriyet başsavcılığımızın yüzde 95, ceza ve hukuk mahkemelerimizin ise yüzde 89 oranında hedef sürelere uyduklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

2021 yılı içerisinde cumhuriyet başsavcılığınca 72 bin 899 adet soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Başsavcı Akın; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılı içerisinde toplam 72 bin 899 adet soruşturma yürütülmüş, yapılan bu soruşturmaların 65 bin 620 adedi sonuçlandırılmış, 7 bin 279 evrakın ise soruşturmasına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılı içerisinde lekelenmeme hakkının korunması kapsamında, suç oluşturmadığı açıkça anlaşılan veya soyut ve genel nitelikte olan 11 bin 180 ihbar ve şikayet, ihbar kaydı üzerinden soruşturmaya yer olmadığına dair karar ile sonuçlandırılmıştır. Bu kararlara karşı Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz yolu açık olması nedeniyle herhangi bir hak kaybına yol açılmamaktadır. Cumhuriyet başsavcılığımızca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 18 bin 444 şüpheli hakkında FETÖ yöneticiliği/üyeliği suçundan soruşturma yürütülmüştür. Haklarında kamu davası açılan 4 bin 249 şüphelinin yapılan yargılamaları sonucunda, 3 bin 30 sanık hakkında FETÖ yöneticiliği/üyeliği suçundan mahkumiyet, bin 219 sanık hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Ayrıca yapılan terör ihbarlarının 6 bin 410 adedi soyut ve genel nitelikte olduğu tespit edilerek lekelenmeme hakkının korunması kapsamında ihbar kaydı üzerinden soruşturmaya yer olmadığına dair karar ile sonuçlandırılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2021 yılı içerisinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 671 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalarda: 466 şüpheli tutuklama, 118 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.



"3 bin 24 dosya uzlaşma ile sonuçlandı"

Toplumsal uzlaşmayı hedefleyen uzlaşma müessesesinin de başarı ile uygulandığını dile getiren Başsavcı Akın; "Adalet duygularının üst derecede tatminini ve toplumsal uzlaşıyı hedefleyen uzlaşma müessesesi başarı ile uygulanarak 2021 yılında her iki tarafın uzlaşma iradesini ortaya koyduğu dosyalarda yüzde 93 oranla 3 bin 24 dosya uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır. Uzlaşma ile birçok ihtilafin mahkeme önüne götürülmeden sonuçlandırılmak suretiyle onarıcı adalet sağlanmakta, yargının iş yükü de ciddi anlamda azaltılmış olmaktadır. Uzlaşma ile mağdurların zararları karşılandığı gibi, bir kısım dosyalarda da mağdurların talepleri doğrultusunda suç işleyen kişiler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı, huzur evinde kalanlara maddi destekte bulunulması, Mehmetçik ve LÖSEV gibi vakıflara bağışta bulunulması, fidan dikilmesi gibi toplum yararına edimler de yerine getirmiştir. Adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara destek sistemi oluşturulması amacıyla kurulan Kayseri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, 1 müdür, 18 uzman ve 2 memur ile adli merciler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışarak mağdur vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti sunmaktadır. Müdürlük, suç mağdurlarının ve dezavantajlı gurupta bulunan çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin kendilerini rahat ifade edebilmelerini ve ihtiyaca göre psikososyal destek verilmesini sağlamak suretiyle aktif bir görev ifa etmektedir. Bugüne kadar 6 bin 66 kişiye adli yardım ve adli destek verilmiştir. Yine müdürlük, 5. Yargı Paketi ile yürürlüğe giren çocuk teslimine ilişkin hükümler uyarınca valilik ve belediyece yer ve araç tahsisi yapılıp gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra uzmanlar marifetiyle çocukların teslimine ilişkin mahkeme kararlarını yerine getirecektir. Çocuğun üstün yaranının esas tutulduğu bu uygulama ile çocukların daha fazla yıpranmasının önüne geçilecektir" şeklinde konuştu.

Kayseri Adliyesi'nin tüm standartlara uygun şekilde hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Başsavcı Akın; "Adliyemize gelen bebekli annelerin ihtiyaçlarının karşılanması için zemin katta standartlara uygun şekilde bebek bakım ve emzirme odası da hizmete sokulmuştur. Adliyemizdeki tüm mahkemelerin fiziki alt yapıları eduruşmaya uygun hale getirilmiştir. Özverili çalışmalarından dolayı; çalışma arkadaşlarım, cumhuriyet başsavcı vekillerim ve cumhuriyet savcılarımız başta olmak üzere, soruşturmalarda görev alan yardımcı personelimize, kolluk birimlerimizin amir ve memurlarına da teşekkür ediyorum" dedi.



"Hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklanmadan serbest bırakılmıyor"

Sonbahar ve kış mevsiminde terk edilen evlerde hırsızlık vakalarında artış olabildiğini aktaran Akın; "Kayseri'de özellikle bağ evi dediğimiz terk edilen evlerde vakalarda artış olabiliyor. Özellikle sonbahar aylarında. Türkiye'deki genel uygulamaların daha ötesinde bizde bir eve girip hırsızlık yaptığı tespit edilen hiçbir şüpheli neredeyse tutuklanmadan serbest bırakılmıyor" diye konuştu.



"Uyuşturucu ile etkin mücadelemiz sürüyor"

Emniyet güçlerinin uyuşturucu ticareti ile etkin mücadelesinin devam ettiğini kaydeden Akın; "Son dönemde emniyetimiz ciddi anlamda uyuşturucu ticaretinin üzerinde duruyor. Uyuşturucu ticaretinden gelen kişilerin yüzde 80'i tutuklanmış. Tabi tutuklanma elbette yeterli değil. Bu insanlarla ilgili diğer yöntemleri de mutlaka devreye sokmamız gerekiyor. Nitekim devletimiz bu anlamda tedavi çalışmalarını da artırdı. Bizim beklentimiz bu çalışmaları daha ileri düzeye taşımak. Uyuşturucu ticareti ile ilgili etkin mücadelemiz sürüyor" ifadelerini kullandı.



"Çocuk teslimi uygun mekanda gerçekleştirilecek"

Toplumun vicdanında kanayan bir yara olan icra yoluyla çocuk teslim edilmesinde yeni bir döneme girileceğini ifade eden Başsavcı Akın; "Adalet Bakanlığımız birkaç ilden başlayarak pilot bölgeler halinde merkezlerde uzman marifetiyle çocuk teslimi gerçekleştirilecek. Yılın ikinci yarısına varmadan inşallah Kayseri'de de bu çocuk teslimini daha sağlıklı bir ortamda sağlamış oluruz. Bu güne kadar icra eliyle çocuk teslimi gerçekleşiyordu ki bu hem aile hem toplum için vicdanlarda kanayan yaraydı. Neredeyse bir eşya gibi ailenin yanında zorla alınıp götürülüyordu, çoğu zaman polisler eşlik ediyordu. Buna son verildi. Uzmanlar marifetiyle adliye ortamının dışında uygun bir mekanda teslimi sağlanacak" şeklinde konuştu.



"Sanal alemde işlenen suçları etkin bir şekilde soruşturmayı hedefliyoruz"

Özellikle sanal alemde işlenen suç tiplerinin gittikçe arttığının da altını çizen Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın; "O nedenle Siber Büro'muzu güçlendirdik. Gerçekten sahtecilik, dolandırıcılık ve siber alanda işlenen bu suçlar toplumu ciddi manada mağdur ediyor. Biz bunlarla etkin mücadelenin yanı sıra, suçluların elde ettikleri paranın takibi noktasında cumhuriyet savcımızı görevlendirdik. Cumhuriyet savcımız; böyle bir suç işlendiğini duyar duymaz hemen ilgili savcımıza aktarıyor. İlgili savcımız da şahısla ilgili para transferleri, bütün aile bireylerinde artış varsa takibi yapılıp el konulması noktasında bir çalışmamız olacak. Bunu önemsiyoruz. Çünkü çoğu zaman kişiler elde ettiği parayı bir akrabasına ya da değişik yollarla transfer ediyorlar. Bu suçtan elde edilen gelirlerle ilgili ayrı bir büro kurduk. İnşallah cumhuriyet savcımız önümüzdeki süreçte bu tür dolandırıcılık, sahtecilik, tefecilikle ilgili çok etkin bir şekilde soruşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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