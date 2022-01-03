Savcının kapısına kafa atan sanığa 10 ay hapis

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ifade vermek için getirildiği adliyede savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Suriye uyruklu Ahmet R. (21), 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta, Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ahmet R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi. Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KAFA ATTIM'

Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmet R. hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen Ahmet R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım, zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın daha önceki sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-01-03 15:15:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.