Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Talasgücü Belediyespor, 8 günlük tatilin ardından ikinci yarı karşılaşmaları için hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.



Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta Kayseri’yi temsil eden 4 takımdan biri olan Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için yeniden topbaşı yaptı. İlkyarının son haftasında kendi evinde Yahyalıspor’u 31 yenen SarıLacivertli takımda oyunculara 8 gün izin verilmişti. Talasgücü Belediyespor, tatili noktalayarak bugün kendi tesislerinde Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladıklarını belirten Teknik Direktör Halil aslan, “İkici yarı işimiz kolay olmayacak. Önemli takımların bulunduğu bir grupta yer alıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. Transfer konusunda yönetim ile görüş alış verişinde bulunduk. Bu konuda gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak” dedi.

Çalışmalarına Kayseri’de başlayan Talasgücü Belediyespor 1423 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kampa girecek.

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