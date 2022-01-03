Kayseri'de 'miras kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2)

En düşük emekli maaşı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

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Kayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan Serdar Yılmaz (44) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Mustafa Akbulut'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Cinayet zanlısı M.Y'yi arama çalışmaları da devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-03 21:24:11



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