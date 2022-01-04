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Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş gezen yasaklı 2 köpek, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş gezen yasaklı 2 köpek, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yasaklı ırk tabir edilen başıboş köpek gören vatandaşlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, başıboş şekilde gezen sahipsiz 2 köpeği yakaladı.
Köpekler, Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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