Kayseri'de sokakta bulunan yasaklı cins 2 köpek, bakım merkezine götürüldü

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KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de başıboş dolaşıp, tedirginliğe yol açan yasaklı cins 2 köpek, polis ekiplerince yakalanarak, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başıboş şekilde dolaşan yasaklı American Staffordshire Terrier cinsi iki köpek tedirginliğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yasaklı köpekleri yakaladı. Direğe bağlanan köpekler çağırılan belediye ekipleri tarafından hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2022-01-04 15:38:13



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