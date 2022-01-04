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KAYSERİ, (DHA)ROMANYALI şarkıcı Inna, konser vermek için geldiği Kayseri´de Erciyes´te kayak yaptı.

Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Dünyaca tanınan Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes´e geldi. 4 gün boyunca Erciyes´teki bir otelde konaklayan Inna, arkadaşları ile birlikte kayak yaptı. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşan Inna, Erciyes´e hayranlığını dile getirdi.

Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst sıralarda olan, ülkesinde `Dansın Kraliçesi´ olarak bilinen Inna, Türkiye´de yeni yılın ilk konserine dün Kayseri´de verdi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-04 15:44:12



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