Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı Kayseri adına teşekkür etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği, partisinin genel merkezinde düzenlenen 2022 yılının ilk Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.
Salona girişinde partilileri selamlayan ve konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz. İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını vurgulayarak, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile güzel Ankara’mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Sayın liderimizin ifade ettiği gibi istişare ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Öte yandan, Başkan Büyükkılıç toplantının yapıldığı salonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ile bir süre sohbet etti. Büyükkılıç, Bakanlar ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde şehrimize müjdeli haberlerle gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ettik. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nurettin Nebati ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli bakanlarımıza hoş muhabbetleri ve her daim bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkentte bir dizi ziyaretler de gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u ziyaret ederek, Kayseri’de gerçekleştirdikleri projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'İftira attım' dedi; eşi kızına cinsel istismardan ceza alınca sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER 'İftira attım' dedi; eşi kızına cinsel istismardan ...
Kayseri'de sokakta bulunan yasaklı cins 2 köpek, bakım merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de sokakta bulunan yasaklı cins 2 köpek, ...
Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes´ta kayak yaptı
YEREL HABERLER Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes´ta kayak yaptı
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
YEREL HABERLER SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
Kayserispor - Altay maçının bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor - Altay maçının bilet fiyatları belli ...
Develi Belediyespor’dan transfer
YEREL HABERLER Develi Belediyespor’dan transfer
Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı ...
Dünyaca ünlü sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yaptı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yaptı
Spor A.Ş’nin minik kayakçılarından önemli dereceler
YEREL HABERLER Spor A.Ş’nin minik kayakçılarından önemli dereceler
Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı
Ülkü Ocakları’ndan Kayseri Gençlik Şöleni Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik: "Liderimizin emir ve talimatlarını sonuna kadar uygulayacağız"
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları’ndan Kayseri Gençlik Şöleni Ülkü ...
Turkovac'a yoğun ilgi Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk 5 gün içerisinde bin 200 kişi Turkovac aşısı yaptırdı
YEREL HABERLER Turkovac'a yoğun ilgi Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk ...
Başkan Özdoğan: "2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "2022'de de hizmetler hız kesmeden ...
Kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında bıçakla öldürüldü
YEREL HABERLER Kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında bıçakla ...
Kocasinan haşerelere savaş açtı
YEREL HABERLER Kocasinan haşerelere savaş açtı
'Miras' tartışmasında öldürülen dayı ve 2 yeğeni toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Miras' tartışmasında öldürülen dayı ve 2 yeğeni ...
Başkan Büyükkılıç, 2021’de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 2021’de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret ...
Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü
Cinayete kurban giden 3 kişi yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden 3 kişi yan yana defnedildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021’de 8 ödül aldı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021’de 8 ödül aldı
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti Bin TL’lik ocağı kendi malıymış gibi götürdü
YEREL HABERLER Hırsızın rahatlığı pes dedirtti Bin TL’lik ocağı ...
Ekmekte sessiz fiyat artışı
YEREL HABERLER Ekmekte sessiz fiyat artışı
Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı
Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.