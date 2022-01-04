Bünyan’da yol çalışmaları devam ediyor

Bünyan Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri bir yandan soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek buzlanmaları engellemek için Dağardı, Güllüce, Sıvgın, Topsöğüt, Emirören, Hazarşah ve Kösehacılı Mahallelerinde yol tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, bir yandan da ilçe merkezinde elektrik hatlarının yer altına alınması, kış şartları ve çeşitli nedenlerle hasar gören yollarda bakım onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ''Halkımızın konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin de soğuk hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

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