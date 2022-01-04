Kayserispor’da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı

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Kayserispor'da takımın doktoru Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yol ayrımı yaşandı. Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya girebilen bir isim olan Mehmet Karakuş ile karşılıklı yollar ayrıldı. Doktor Mehmet Karakuş’un bugün sözleşmesi fesih edildi.

Yerine Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Futbol Kulüp Doktoru Fatih Vatansever göreve getirildi. Fatih Vatansever, daha önce Kayseri Erciyesspor'da, Çaykur Rizespor'da Erzurumspor'da görev yapmıştı.

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