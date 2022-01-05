Büyükkılıç: "Şehrin ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç: "Şehrin ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz"

İHA

Büyükkılıç: "Şehrin ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda devam eden yol ve kavşak düzenleme ile deplase çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek, rahatlatmak, konforunu artırmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz” dedi.
Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayarak Talas’a kadar uzanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yol ve kavşak düzenleme ile deplase çalışmalarına ilişkin yerinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının ulaşımla ilgili yaptığı ilk açıklamasında, Kayseri’nin ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

“AMACIMIZ HEM TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK HEM BURADAKİ KONFORU ARTTIRMAK”
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki incelemesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla hava şartlarına rağmen, gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:
“Cenabı Allah’a şükürler olsun çalışmalarımız devam ediyor. 2022’nin bir bakıma ulaşımla ilgili yapılan çalışmalarla alakalı ilk açıklamasını yapmış oluyoruz. Her şeyden önce Mevla’m kazadan, beladan, nazardan korusun. Ekibimiz gayretli, faal. Çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz. Kayseri’mizde ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek, rahatlatmak, konforunu artırmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Görüldüğü gibi Organize Sanayi’mizden gelen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’mızı buradaki bir kavşak düzenlemesiyle 15 Temmuz Bulvarı’mıza bağlayacak, ardından Hacılaryoluna ve Hisarcık güzergâhına doğru gidecek olan bir bakıma da Eskişehir Bağları üzerinden yapılan çalışmayla da Çay Bağları üzerinden yine Talas’ımıza kadar uzanacak olan bir ana güzergâh olacak. Hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem buradaki konforu artırmak amacıyla hava şartlarına rağmen gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz.”

“ZAHMETSİZ RAHMET OLMAZ”
Yol çalışmaları nedeniyle yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlardan özür dileyen Başkan Büyükkılıç, zahmetsiz rahmetin olmadığına değinerek şunları dile getirdi:
“Bu arada bu düzenlemeler için ister istemez geçici bir süre yolu kapatmak durumunda kaldık. Bu açıdan da hemşerilerimizden, Organize Sanayi’deki özellikle yatırımcı dostlarımızdan ve çalışanlarımızdan özür diliyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz ama o zahmeti en kısa zamanda gidermek amacıyla da gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

1 HAFTA İÇERİSİNDE KISMİ OLARAK AÇILACAK
Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Organize Sanayi’den şehre gidiş yönünün çalışmalar nedeniyle bu zamana kadar kapatıldığını ve 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tek şerit halinde kısmi olarak açılacağını da sözlerine ekleyerek, “Hatırlanacağı üzere bu yolumuzda bir süre kapanma yönünde karar almıştık. İnşallah bir hafta gibi kısa süre içerisinde tek şerit halinde bu yolumuzu trafik akışını sağlamak amacıyla kısmen de olsa açmış olacağız” dedi.
Büyükkılıç’a incelemesinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buğday fiyatı son 10 yılın zirvesinde
YEREL HABERLER Buğday fiyatı son 10 yılın zirvesinde
Kayseri´de terör örgütü üyesi 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri´de terör örgütü üyesi 2 kişiye gözaltı
Başkan Büyükkılıç Ankara'da protokol imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Ankara'da protokol imzaladı
Talas kırsalında tehlikeli yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Talas kırsalında tehlikeli yapılar yıkılıyor
Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Madende gaz zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL HABERLER Madende gaz zehirlenmesi: 1 ölü
Hikmet Karaman: İlk yarının rövanşını almak istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: İlk yarının rövanşını almak istiyoruz
Kayserispor’da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor’da Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı
Kayserispor'da hedef Altay maçından 3 puan almak Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Altay maçı çok önemli bir maç, ilk devrenin rövanşını almak istiyoruz" Mario Gavranovic: "Bu maçı kazanmak içinde elimizden geleni yapacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor'da hedef Altay maçından 3 puan ...
Kayseri’ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı
YEREL HABERLER Kayseri’ye 10 milyon TL'lik spor yatırımı
Bünyan’da yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bünyan’da yol çalışmaları devam ediyor
Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk ...
'İftira attım' dedi; eşi kızına cinsel istismardan ceza alınca sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER 'İftira attım' dedi; eşi kızına cinsel istismardan ...
Kayseri'de sokakta bulunan yasaklı cins 2 köpek, bakım merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de sokakta bulunan yasaklı cins 2 köpek, ...
Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes´ta kayak yaptı
YEREL HABERLER Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes´ta kayak yaptı
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
YEREL HABERLER SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
Kayserispor - Altay maçının bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor - Altay maçının bilet fiyatları belli ...
Develi Belediyespor’dan transfer
YEREL HABERLER Develi Belediyespor’dan transfer
Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı günlerine geri dönecek"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Kapalı Çarşı eski canlı ...
Dünyaca ünlü sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yaptı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sanatçı Inna, Erciyes’te kayak yaptı
Spor A.Ş’nin minik kayakçılarından önemli dereceler
YEREL HABERLER Spor A.Ş’nin minik kayakçılarından önemli dereceler
Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı
Ülkü Ocakları’ndan Kayseri Gençlik Şöleni Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik: "Liderimizin emir ve talimatlarını sonuna kadar uygulayacağız"
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları’ndan Kayseri Gençlik Şöleni Ülkü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.