TÜMSİAD Kayseri Şubesi’nde görev değişimi

Tüm Sanayici ve işadamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri şube başkanlığına getirilen Osman Atıcı, görevi devraldı.



TÜMSİAD Kayseri Şubesi’nde düzenlenen devir teslim törenine, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende başkanlığı Osman Atıcıya devreden Hüseyin Akgül, “Bu bir bayrak değişimidir. Biz bu görevi 3 yıl götürdük. Buralar hizmet yerleridir. TÜMSİAD Türkiye’nin yapılanması en büyük her ilde şubesi olan bir kuruluştur. İnşallah zaman içerisinde de çok güzel yerlere gelecek. Kayseri şubesinde de Osman başkanımdan çok şeyler bekliyoruz ve her zaman yanındayız. Yönetimi devretmekle dışarıda kalmayacağız her zaman içindeyiz” ifadelerini kullandı.



TÜMSİAD Kayseri Şube başkanlığına getirilen Osman Atıcı da, “Bugün TÜMSİAD Kayseri Şubesi gönüllülerinde bir bayrak değişimi için buradayız. Bayrağı devraldığım TÜMSİAD Kayseri Şubesi için var gücüyle çalışan kıymetli ağabeyim Hüseyin Akgül’den bu emaneti teslim almak benim için ayrı bir önem arz etmekte. Kendisine ve değerli ekibine gösterdikleri çabadan dolayı ne kadar teşekkür etsek az. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ve bunun yol açtığı maddi manevi sıkıntıları aşmak, Kayseri ve şubemize bağlı olan şehirlerde TÜMSİAD olarak en aktif şekilde ülkemizin ve milletimizin kalkınmasında etkin roller üstlenip temel ilkemiz olan ticaret ahlakı ve üreten Türkiye yolunda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Üreten Türkiye yolunda en önemli şehirlerden biri olan Kayseri’nin, şubemize bağlı illerle koordinasyonlu bir şekilde marka şehir olması konusunda gereken çalışmaları yapacağız. Bu konuda devletimizin ve milletimizin hakkı olan yerlere gelmesi hususunu şiar edinip bu yolda yorulmadan çalışmak için devraldığımız görevin sorumluluğunun bilincindeyiz. TÜMSİAD, işadamlarının sesi, gözü ve kulağıdır. Devlet ve İşadamları arasında bir köprüdür. TÜMSİAD olarak sadece, düşüncelerini ifade eden değil, birlikten doğacak her türlü kuvvetin bize güç katacağı. Ticaret ve sorun çözümü olarak en ahlaklı en üretken çözümlerin üretildiği, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak için gerekli teknolojik yatırım ve Arge’lerin kurulduğu, çözüm isteyenin çözüm bulduğu, yoldaş isteyenin yoldaş bulduğu kadim bir çatı altında yeniden Bismillah deyip yorulmadan usanmadan çalışmaya niyet ettik” ifadelerini kullandı.



Atıcı, “Niyetimiz hayır Allah akıbetimizi de hayırlı eylesin. Şimdiden her biri mesleğinde en iyilerden olan ahlaklı ve üretken ticareti ilke edinmiş yeni yönetim kuruluma benimle bu yola çıktıkları için teşekkür ederim. Uzun bir yolumuz, yapmamız gereken çok güzel işlerimiz var. Taşlı dikenli bu yolda Allah yolumuzu açık; vatanımıza ve milletimize faydalı işler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜMSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Osman Atıcı tarafından eski başkan Hüseyin Akgül'e plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.