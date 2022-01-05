Genç kickboksçuyu öldüren şahıs tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçuyu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir lise önünde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Muhammed Mustafa K., tartıştığı Y.E.A. tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüpheli Y.E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.