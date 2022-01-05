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Ercan Sarıkaya KMMDO başkan adaylığını açıkladı Ercan Sarıkaya: “Bütün enerjimizi üyelerimiz için kullanacağız”

İHA

Ercan Sarıkaya KMMDO başkan adaylığını açıkladı Ercan Sarıkaya: “Bütün enerjimizi üyelerimiz için kullanacağız”

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası (KMMDO) Olağan Genel Kurulu’nda başkan adaylığını açıklayan Ercan Sarıkaya, “Bütün enerjimizi üyelerimiz için kullanacağız” dedi.
Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası toplantı salonunda yapılan adaylık açıklamasına başkan adayı Ercan Sarıkaya’nın yanı sıra oda başkanları, üyeler ve basın mensupları katıldı. Mobilya sektörünün önemli ve büyük bir sektör olduğunu söyleyen Ercan Sarıkaya, “Kayserimizin sanayide en büyük sektörü mobilyadır. Odamızda bin 629 üyemiz mevcut. Bu üyeler yanlarında çalışanlarla beraber en az 10 bin kişiye, aileleri ile birlikte de en az 50 bin kişiye hitap ediyor. Bu sadece bizim odamıza kayıtlı olanlardır. Yani çok ciddi bir hem nüfus hem de istihdam kitlesi var, hem de ihracat, üretim ve satış kitlemiz var. Birlikte ve beraber olursak, bir araya gelebilirsek devasa yatırımlar çıkarabiliyoruz. Mobilyakent’in bugünkü rakamlarla değeri 3 milyar TL’dir. Kayseri Mobilyacılar Odası 1965 yılında Mobilyacılar ve Sandıkçılar Derneği olarak kurulmuş. 1980’li yıllarda rahmetli Turgut Özal döneminde oda statüsüne kavuşmuş ve bize göre çok da doğru olmuş. O günden bugüne kadar gerek dernek gerekse oda olarak kurumlarımızda başkanlık yapan üyelerimizden hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Rahmetli başkanımız Mehmet Ali Çevrim bey ile beraber hem Türkiye’de hem de dünyada ses getiren büyük projelere imza attık. Mobilyacılar Odası deyince biz kendimizi Sanayi Odası’ndan ve Ticaret Odası’ndan farklı görmüyoruz. Hatta biz sadece bir sektöre hizmet ettiğimiz için onlara göre şanslıyız” dedi.
Arık teknolojiyi kullanarak üretilen ürünlerin satılması gerektiğini belirten Sarıkaya, “Mobilya sektörü çok büyük ve önemli bir sektör. Dünyada ülkeler arasında 200 milyar dolarlık mobilya ticareti var kendi iç ticaretleri arasında. Ülkemizin buradaki payını da üzülerek söylüyorum ki maalesef yüzde 1.5 civarlarında. Bu yılki rakamımızın 4 milyar doları aşması bekleniyor, inşallah aşacak gibi de duruyor. Ülkemizde rakamlara baktığımızda çok ciddi bir potansiyelimiz var ancak bu potansiyeli yeterince değerlendiremiyoruz. Teknoloji artık gelişti ve Kayseri’deki fabrikalarımızın yüzde 90’ı tek vardiya çalışıyor. Buraya baktığımızda en büyük kaybettiğimiz nokta da burası. Bunun nedeni de artık üretmenin yanında satmak da çok önemli. Eğer tedarik zincirini doğru yapamazsanız yerinizde sayarsınız. Mobilyakent’in tecrübesi ile yerelde çok güzel şeyler öğrendik. Pazarlamamız ve malımızı satmamız gerekiyor artık. Hem yerelde mağazalarımızda hem de dijitalde Edirne’den Van’a kadar herkese ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı. Üyelerin sorunlarını çözmek için tüm enerjilerini harcayacaklarını söyleyen Ercan Sarıkaya, sözlerine şu şekilde devam etti;
Yapacağımız projelerde ise özellikle tekrar bir küçük sanayi projemiz var. Mobilyakent’te 700 iş yeri yaptık ve birçoğu 200400 metrekare arasındaydı. Şu an orada hala devam edenlerin sayısı 280 küsür kişi. Buralar yapılalı 7 yıl oldu ve yerlerine sığmıyorlar, büyüdüler. Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin de kuruluş işlemleri devam ediyor. Ocak ayının içerisinde tamamlanmış olur ve Şubat ayında da üyelerimize duyurmuş oluruz. Kurulan sanayi siteleri teknolojik ama yetersiz. Şu anda Endüstri 4.0 var. Yeni kurulan iş yerlerinde bu gelişmelerle ilgili farklı ortaklık düşüncelerimiz var ve üyelerimize bunu teklif edeceğiz. İlk yapacağımız iş ise bu salona Mehmet Ali Çevrim beyin ismini vermeyi düşünüyoruz. Üyelerimize projelerimizi anlatacağız ve onların da sorunlarını dinleyeceğiz. Sonrasında da bu sorunları çözecek kapıları bulup tek tek çalacağız. Alacağımız desteklerle de bu sorunlara çözümler üreteceğiz inşallah. Üyelerimizin her durumda yanlarında olacağımıza da söz veriyoruz. Tüm enerjimizi üyelerimizin sorunlarını çözmek için kullanacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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