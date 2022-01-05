Madende 10 metre yükseklikten düşen işçi öldü

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 maden işçisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi'ndeki çinko madeninde dün, işçiler Ferdi Yılmaz (34) ile Fahrettin Dağdelen çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, Elazığ'a gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2022-01-05 14:58:00



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