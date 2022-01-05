Kayseri'de üniversitelilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kürşad Samed Özçine'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 2'si ağır 20 kişinin tedavisi ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-05 21:47:54



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