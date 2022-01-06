Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, yolcu otobüsünde bir yolcunun yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine Kayseri-Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurup, yolculardan S.H.A.'nın üstünü ve eşyalarını aradı. Aramada, S.H.A.'nın yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2022-01-06 12:46:44



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