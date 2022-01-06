Talas'ta 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçen ay başlattığı 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' programının ikincisinde genç okurlarla bir araya geldi. Erhan Afyoncu’nun ‘Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ isimli kitabı üzerinde gerçekleştirilen sohbette şark meselesi ve Atatürk’ün milli mücadelede verdiği çaba üzerine görüşler ortaya kondu.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. İkincisi düzenlenen program için seçilen kitabın özelliğine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Erhan Afyoncu Hocamızın ‘Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ isimli son kitabında önemli bir bilgi edinmiş oluyoruz. Bu sohbetler çok güzel oluyor. Bunun sonunda kitaplar hakkında müthiş bir bilgi birikimi meydana geliyor.” dedi.

Kitap sohbetleri programının her ay düzenleneceğini yineleyen Başkan Yalçın, bu programların amacının kitaplardan nasihat çıkartmak olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşmacıların kitapta geçen konular üzerinde tahliller yaptığı programda öğrenciler de söz alarak kitap, kütüphane, okuma, eğitim gibi çeşitli konularda düşüncelerini dile getirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve Başkan Yalçın’a programın hazırlanmasından ötürü teşekkür ettiği etkinliğin sonunda katılımcılara bu ayki sohbetin konusu olan Erhan Afyoncu’nun ‘Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ kitabı hediye edildi.

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