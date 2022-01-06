Yücel’den ’kırsal alan’ tepkisi Kazım Yücel: "Kırsal alanı belirlemezseniz, Kayseri önümüzdeki yıl kendi kendine yetemeyen bir şehir olacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen kırsal alan belirlemesinin Kayseri’de uygulanmamasına tepki göstererek, ""Kırsal alanı belirlemezseniz, Kayseri önümüzdeki yıl kendi kendine yetemeyen bir şehir olacak" dedi.



Yücel, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’nde çiftçileri ve besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. TBMM’den geçen 7254 sayılı yasa ile köy ve beldelere verilen kırsal olma hakkının Kayseri’de uygulanmadığını dile getiren Kazım Yücel, bunun çiftçilerin elektrik, su, emlak vergisi ve inşaat harçlarını yüksek ödemesine neden olduğunu kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, "Biz Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarına ithafen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba yasa ile 1 yıl 2 ay önce geçirilen kırsal alan belirlemesini anlattık. Kayserimizde bu kırsal alan belirlemesi konusunda ilçe belediyeler topu önce büyükşehir belediyesine attı, büyükşehir belediyesi ‘bunun üzerine çalışılıyor’ dedi. Apar topar, hızla geçirilen Türkiye’nin gerçek ihtiyacı olan kırsal alan belirlemesi, bazı bölgelerin mahalle statüsünden kırsala dönüştürülmesi ile ilgili konu büyükşehir belediyesinde hala gündemimize gelmedi. Fakat Sivas’ta, Yozgat’ta, Kırşehir’de, Nevşehir’de bu kırsal alan belirleme konusu hızla gerçekleşti. Bu bölgelerde insanlar tarımla uğraşıyorsa, hayvancılıkla uğraşıyorsa devletten kredi alır hale geldi. Kırsal alan belirlemesi ile elektrikte, suda indirimli fiyatlar ödemeye başlanıldı. Tarla fiyatından emlak vergisi ödenir oldu. Ancak biz Kayseri’de hala arsa fiyatından ödüyoruz. Çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız artık para kazanamaz hale geldiler. Sivas’a, Kırşehir’e gitmeyi düşünüyorlar. İşlerini orada sürdürmek istiyorlar. Çünkü Kayseri’de 1 koyun veriliyor ve 1 yıl sonrada onun kuzusunu isteriz deniliyor. Sivas’ta, Kırşehir’de 50 tane hayvanla teşvik alınıyor. Herkesin bildiği üzeri hayvancılık Kırşehir’de tavan yapmaya başladı. Kayseri, kendi kendine yeten bir şehirden, artık tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetemeyen bir şehre dönüştü. Büyükşehir belediye başkanına biz bu durumu mecliste de ifade ettik. Bu durum ötelendikçe biz mahalle mahalle geziyoruz. Bütün mahallelerimizdeki sorun aynı. Kırsal alan belirlemesi yapılmayınca insanların yaşadıkları bölge mahalle gözüküyor. Günde sadece 12 sefer sayısı ile ulaşım sağlanıyor. Bunun dışında hiçbir şey yok. Burada sadece belediye zenginleşiyor. Tarla değil de arsa üzerinden emlak vergisi alınıyor. Su 4’de 1 fiyatına değil, 4 katına veriliyor. Elektrik’te indirim sağlanmıyor. Dolayısı ile vatandaş ahır yapamıyor, tarlasını ekemiyor. O zamanda şehre geliyor. Şehre geldiğinde de siz bu insanlara ekmek veremiyorsunuz. Bugün gelinen noktada TBMM’de Adalet ve Kalkınma Partisi, İyi Parti ve tüm milletvekillerinin ortak oyları ile apar topar hayvancılık ve tarım bitiyor diyerek bu yasa geçti ve birçok ilde uygulanırken, Kayseri’de hala 1 yılı aşkın süredir gündemimize alınmıyor. Bu gündeme alınmayan konular bize et olarak, hayvancılık olarak dönecek. Biz bunu görüyor ve sizlere söylüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Çiftçiler önümüzdeki yıl artık tarlasını ekmeyecek hale geldi" diyen Yücel, "Gübre dolarla, tohum dolarla alınıyor. Çiftçi tarlasını ekiyor birde size emlak vergisini, su fiyatlarını, elektrik fiyatlarını yüksek fiyattan ödüyor. Bu şekilde tarlasını ekmemeyi düşünüyor. ‘Ektiğim şeyi hasat yapıp, sattığında para kazanamıyorum’ diyor. Eğer ki bunlara dikkat etmezseniz, kırsal alanı belirlemezseniz, Kayseri’nin önümüzdeki yıl kendi kendine yetemeyen bir şehir olduğunun göreceksiniz. Bu sorunlar ortaya çıkınca, market fiyatları zirve yapınca haklı olduğumuzu anlayacaksınız. Biran önce gündemimize alalım. Vatandaş şikayetçi, hayvancılıktan uzaklaşıyor, tarımdan uzaklaşıyor. Bunun çaresi TBMM’nin geçirdiği kırsal alan belirlenmesini bizim büyükşehir belediyesinde acilen yasalaştırmamızdır. Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas gibi şehirler bundan faydalanırken, bizim geri kalmamamız gerekiyor" dedi.

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