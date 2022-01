UND sektörün sıkıntılarını masaya yatırdı UND Genel Başkan Yardımcısı Ergun Bilen: "Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü problemin üstünden gelmek mümkün"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 80 şirket sahibinin katıldığı 'İşbirliği ve Güçbirliği Toplantısı'nda uluslararası taşımada karşılaşılan problemleri masaya yatırdı.

UND Bölgelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen'in ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen toplantıya, Konya ve Gaziantep'ten gelen üye 80 şirketin temsilcisi katıldı. Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmelik değişikliği, UETDS veri girişi zorunluluğunun ertelenmesi, YYS ve izinli gönderici uygulamaları, gümrükte yaşanılan sorunlar, vizeler, yabancı plakalı araçların ülkedeki haksız rekabet uygulamaları ve denetimleri, TÜVTÜRK muayeneleri, geçiş belgeleri ve UBAK konularının ele alındığı toplantıda, sektörün uluslararası taşımada karşılaşılan problemler masaya yatırılarak çözüm önerileri sunuldu. Toplantıda ayrıca, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memik Hilmi Taner, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener ve Konya Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şeflek de görüşlerini belirterek, sektör konularının değerlendirildiği toplantıdan memnuniyetlerini dile getirdi.



"Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü problemin üstünden gelmek mümkün"

Toplantıda bir konuşma yapan UND Bölgelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergun Bilen, "Anadolu nakliyecisi olan bizler benzer problemleri yaşıyoruz. Birlik beraberlikle her türlü problemin üstünden gelmek mümkün olacak. Başkanımız Nuhoğlu liderliğinde tüm üyelerin katılımı ve sahiplenmesi ile sektörümüz güçlenmesi için çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda not alınan çözüm önerileri rapor haline getirilerek, UND yönetim kurulunda görüşülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.