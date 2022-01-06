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7 kişinin ölümüne neden olup, 1132 gün sonra tutuklanan sürücüye 12 yıl hapis (2)

DHA

7 kişinin ölümüne neden olup, 1132 gün sonra tutuklanan sürücüye 12 yıl hapis (2)


'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'
Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Özdemir'e (49) verilen karara tepki gösteren Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "Olayın oluş şekli ve ailenin feryatları ortada. Bir kaza ve kazadan sonra gecenin karanlığında 7 kişinin ölümüne neden olup, aracınızı bir evin bodrumunda saklıyorsunuz. Aynı gece Gürcistan'a kaçıyorsunuz. Interpol üzerinden arama ve yakalama kararı ile yakalanıyorsunuz. Bilinçli taksir olayı var. Neredeyse kasta yakın bir olay var. Bir ailenin yok olmasına neden olmuş bir kaza. Ben de babasını trafik kazasında kaybeden bir avukatım. Onların durumunu çok iyi anlayabiliyorum. Vicdanların tatmin edilmediği tüm yargı kararlarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse bilinçli taksirle gerçekleşmiş bir kaza var. 7 kişinin ölümünü 12 yıla sığdıran bir karar verirseniz, bu vicdanları sızlatır. Safiye teyzemiz bu olay sonrası kanser hastalığına yakalandı. Şimdi ona bu kararı nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Duruşmadaki yakınları tepki gösterdi. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUNİlyas Kaplan
2022-01-06 15:19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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