Kayserispor'dan aşı uyarısı

Yukatel Kayserispor Kulübü, statta maç izlemek isteyen taraftarlara aşı uyarısı yaptı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak sarı kırmızılı taraftarı Covid19 aşısı olmaları konusunda uyardı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu, Covid19 tedbirleri kapsamında stadyuma giriş şartlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan bu açıklamaya göre; Covid19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmeye devam edecektir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

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