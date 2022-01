Kayserispor taraftarından destek çağrısı Kapalı Kale, tribünde yerini alacak

Kapalı Kale taraftar grubu, pazar günü oynanacak Yukatel KayserisporAltay maçı için takıma destek çağrısında bulundu ve futbolseverleri maça davet etti.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel KayerisporAltay maçı öncesinde sarı kırmızılı takım taraftarları adeta seferberlik ilan etti. Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale, sosyal medya hesaplarından maça davette bulundu. Kayseri'deki futbolseverlerin maça gelmesini ve Kayserispor'a destek çıkmasını isteyen Kapalı Kale taraftar grubu, "9 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni yılın ilk maçında Kayseri Kadir Has Stadında buluşuyoruz. Kuzey Alt tribünde her zamanki gibi biraraya geliyoruz. Üzerimize düşen gırtlak tribününü yapıyoruz. Tüm taraftarımızı, abi, kardeşlerimizi Altay karşısında takımın arkasındaki güç ve 12.adam olmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.