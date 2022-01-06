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Bertolacci’nin forma numarası belli oldu

İHA

Bertolacci’nin forma numarası belli oldu

Yukatel Kayserispor’un yeni transferi Andrea Bertolacci, 91 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un yeni transferi Andrea Bertolacci’nin forma numarası da belli oldu. İtalyan oyuncunun Kayserispor’da 91 numaralı formayı giyecek. Yukatel Kayserispor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store de satışa çıktı ve taraftarının kısa sürede yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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