Milli futbolcu Mert Çetin Kayserispor'da

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, İtalya'nın Verona takımında top koşturan milli futbolcu Mert Çetin'i transfer etti.

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Kayserispor, İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile el sıkıştı. Sezonun ikinci yarısı için kiralanacak olan 1.90 boyundaki milli stoperin önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-06 21:40:36



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