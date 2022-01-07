Talas Anayurtspor’da İshak Kattaş dönemi

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Talas Anayurtspor; Antrenör İshak Kattaş ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Talas Anayurtspor İshak Kattaş dönemi başladı. Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Talas Anayurtspor, Şafak Afan’dan boşalan antrenörlük koltuğuna tecrübeli antrenör İshak Kattaş’ı getirdi. Kattaş, ligin ikinci yarısından itibaren Talas Anayurtspor’da görev yapacak.

Başkan Murat Akgöz yaptığı görüşmenin ardından İshak Kattaş ile anlaşma sağladı ve takımı emanet etti.

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