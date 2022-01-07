Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’de bin 49 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesine imza attı. Başkan Büyükkılıç, bayram havasında geçen toplu iş sözleşmesi imza töreninde “Biz büyük ve huzurlu bir aileyiz” vurgusu yaparken, çalışanların bayram ikramiyesini 500 TL daha artırdı. Topu iş sözleşmesine göre, ikramiye ve sosyal haklar ile birlikte en düşük ücret brüt 6 bin 604 TL oldu.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Ulaşım A.Ş. personeli katıldı. Öz Taşıma İş Sendikası ile Kayseri Ulaşım A.Ş. arasında Toplu iş Sözleşmesi Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’nde kürsüye çıkan Başkan Büyükkılıç, “Biz gerçekten büyük bir aileyiz, huzurlu bir aileyiz, birbirini seven, bu şehre sahip çıkan bir aileyiz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi;

“Çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeyi, öncelikli olarak kendisine prensip etmiş, mağdur etmeden onların emeğinin karşılığını ulaştıran bir belediyeyiz. Sizlere iki gün önce birlikte olduğumu Kayseri sevdalısı Cumhurbaşkanımızdan selamlar getirdim. Değerli büyüğümüze ‘Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanımız gelecek, ekibiyle birlikte imza törenimiz olacak’ dediğimde, ‘sakın mağdur etmeyin, sakın o insanları üzmeyin, sakın emeğin karşılığını göz ardı etmeyin’ diye tembihatta bulundu ve selamlarını gönderdi. O anlayış içerisinde sizlerin her zaman yanında yer alıp, el ele, gönül gönüle bu şehre ibadet anlayışı ile hizmet etmeyi kendimize ilke edineceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bayram havasındaki sözleşmeden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, 500 TL olan bayram harçlığını da 500 TL daha artırdıkları müjdesini verince, Ulaşım A.Ş. personeli sloganlarla alkış tuttu. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını, 30 büyükşehir içerisinde en çok yatırım yapan Türkiye’nin birinci Büyükşehir Belediyesi olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, ayrıca Erciyes yolundaki elim kazada hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisine bir kez daha baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise yapılan faaliyetler ve etkinliklerle, projelerden bahsederek, tüm ekip arkadaşlarına ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da Kayseri için gecesini gündüzüne katan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Kayserililere hizmet ettiği için tüm personeli tebrik etti. Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım A.Ş.’nin belediyeler içerisinde uygulamalarıyla öncü olduğunun altını çizdi.

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