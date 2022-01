Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğine verdiği önem doğrultusunda esnaf ve vatandaşla kucaklaşmaya devam ederken, bu kapsamda Camii Kebir ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren, bulduğu her fırsatta esnafları ziyaret ederek gönüllere dokunan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Camii Kebir ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri sırasında sigara alan bir vatandaşla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sigaranın maddi zararlarının yanında sağlık açısından da olumsuz etkilerinden de bahsederek, tavsiyelerde bulundu. Camii Kebir ve Kapalı Çarşı’da tek tek esnaf dükkânlarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnafların taleplerini dinleyerek, onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükkılıç, ziyaret esnasında çocuklara hediyeler vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirirdi, vatandaşa lokum ve helva da ikram etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el ele, gönül gönüle birlik ve beraberlik içerisinde gönül belediyeciliği anlayışı içerisinde hizmet ettiklerini belirterek, “Yerel yöneticiler olarak bizleri seçen, bizlere güvenen vatandaşlarımızla her an beraber olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

