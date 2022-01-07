Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu istifa etti

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da başantrenörlük görevine getirilen Aclan Kavasoğlu ile yolar ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile yollarını ayırdı. 22 Aralık 2021'de Kayseri Basketbol ile resmi anlaşma imzalayan Kavasoğlu, 16 gün sonra istifa etti. Kavasoğlu ile 2 maça çıkan Kayseri takımı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-07 11:16:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.