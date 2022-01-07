Dilara Tongar, Kayseri Basketbol'da

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı transfer etti.

Sezona maddi sıkıntılarla başlayan Bellona Kayseri Basketbol geçen hafta 1 yerli 1 yabancı ismi transfer etmişti. Kayseri ekibi son olarak Dilara Tongar ile prensipte anlaştı. Profesyonel liglerde ilk olarak Kayseri forma giymeye başlayan Dilara Tongar'ın önüüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek imza atması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-07 13:58:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.