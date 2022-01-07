Uyuşturucu taciri 55 şahıs tutuklandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 0131 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yapan 55 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu Madde BulundurmakKullanmak” ve “Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme” suçlarından 130 olayda 226 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 40’ı tutuklanarak, 26’sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca “Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranırken yakalanan 33 şahıstan 15’i de tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 9.445 gram metamfetamin, 1.437 gram sentetik cannobinoid, 8.546 gram esrar, 31,41 gram eroin, 1 adet uyarıcı hap, 73 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 13 adet tabanca, 6 adet tüfek, 61 adet dolu fişek ve 16 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

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