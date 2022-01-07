Kayseri Havaalanı Aralık ayında 141 bin yolcuya hizmet verdi

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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Havalimanı’nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Havalimanı İstatistiklerine göre; Kayseri Havalimanı’nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 110 bin 788, dış hat yolcu trafiği 31 bin 100 oldu. Böylece aralıkta toplam 141 bin 888 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Aralık ayında, Kayseri Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 860, dış hatlarda 241 olmak üzere toplamda bin 101’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda bin 565 ton olarak açıklandı.

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