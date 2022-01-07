Kayseri’de kayıp olarak aranan 92 şahıs bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından 0131 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kayıp olarak aranan 110 şahıstan 92'si bulunarak ailelerine teslim edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 30’u evden, 23’ü işyerinden ve kurumdan, 26’sı otodan, 14’ü açıktan, 6’sı bisiklet hırsızlığı, 2’si mabetten hırsızlık, 1’i hayvan hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan 102 hırsızlık olayında yakalanan 125 şahıstan 42’si tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 34 bin 750 TL değerinde malzeme de sahiplerine teslim edildi.

Ahlak Büro Amirliği’nin çalışmalarında da 3’ü cinsel içerikli suç, 1’i kumar olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 11 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 33 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin faaliyet dönemindeki çalışmalarında da 5’i kasten öldürme, 1’i kasten öldürmeye teşebbüs olayı olmak üzere işlem yapılan 6 olayda yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Meydana gelen olaylarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet bıçak ele geçirildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 594 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 243’ü tutuklandı.

Ayrıca Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin çalışmalarında da kayıp müracaatı alınan 110 şahıstan 92’si bulundu. 9 kayıp şahsın da arama çalışmalarına devam ediliyor.

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