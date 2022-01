Kocasinan'da profesyonel aşçılar yetişiyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle akademisyenler tarafından kadınlara yönelik verilen ‘Aşçılık Akademisi Eğitimleri’ kursu devam ediyor. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte kursu ziyaret edip, aşçı önlüğünü giyerek, ocağın başına geçen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birbirinden lezzetli sunum tabağı çıkardı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte Kocasinan Akademi Yakut Tesisini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ‘Aşçılık Akademisi Eğitimleri’ kursunda mutfağa girerek, kursiyerlerle sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte aşçı önlüğünü giyip, ocağın başına geçen Başkan Çolakbayrakdar, birbirinden lezzetli sunum tabağı çıkardı. Kurs sayesinde farklı lezzetlerin sırlarını keşfeden kursiyerlerden tam not alan Başkan Çolakbayrakdar; “Hocalarımızın bu konuda akademik bilgilerini kursiyerlerimize aktarması son derece önemli ve anlamlıdır. Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan ‘Aşçılık Kursu’ ise en çok tercih edilen kurslardan biridir. Buradan almış oldukları eğitimlerle kursiyerlerimiz, ailelerine ve tanıdıklarına sunuyorlar. Buda ayrıca önemli ve kıymetlidir” şeklinde konuştu. Ardından farklı branşlardaki eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmete gösterilen ilgi ne kadar doğru bir işe imza attığımızı gösteriyor ve bizleri mutlu ediyor. Bu şevk ile Kocasinanlı hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi. El emeği göz nuru ürünleri inceledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi Yakut Tesisimizde, Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’ndaki hocalarımız, aşçılık konusunda eğitim vermeye başladılar. Bu işbirliğiyle hanım kardeşlerimizin almış oldukları eğitimleri daha nitelikli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize farklı alanlarda daha nitelikli eğitim faaliyetleri verebilmektir. Vatandaşlarımızın hayatını renklendirebilmek ve yaşamlarına değer katabilmek için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kocasinan Akademi’de verilen eğitimlerden dolayı gurur duyduklarını belirterek; “Eğitim kurumları olan üniversiteler, örgün eğitim alanında insan yetiştiriyor. Ama öğrenmenin yaşı ve sonu yok. Daha iyi olabilmemiz için hayatın her evresinde öğrenmemiz gerekiyor. Kocasinan Akademi ile her alanda yaygın eğitimi sağladığı için başkanımızı tebrik ediyorum. Kayseri Üniversitesi olarak toplumsal fayda oluşturma, eğitim alanında ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlama adına her türlü işbirliği yürütmekteyiz” diye konuştu. Kursiyerler ise hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a kendilerine bu imkanı sunmasından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.