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Başkan Büyükkılıç: "Hizmetten hizmete koşuyoruz" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "Ankara'dan desteklerimiz sürecek"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "Hizmetten hizmete koşuyoruz" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "Ankara'dan desteklerimiz sürecek"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Gürcan, Başkan Büyükkılıç’a “Sizin başkanlığınızda Kayseri’miz her zaman Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olmuştur” dedi.
Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında memleketi Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Gürcan, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri’m Sanat Sergisi’ni de gezdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Bakan Yardımcısı Gürcan’a, ziyarette Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti. Burada gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, memleketi Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a hem ‘hoş geldiniz’ diyerek hem de yeni görevinde başarılar dileyerek, şunları söyledi;
“Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, 17 belediye başkanı el ele, gönül gönüle değerli başkanlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla en önemlisi bizi her zaman seven güvenen Cumhurbaşkanımızla, hükümetimizle dayanışma içerisinde bu şehri daha iyi noktalara taşıma yönünde birlik, beraberlik anlayışı içerisinde gayret gösteriyoruz. Tabi uyum kültürünü önemsiyoruz. sayın valimize bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Dayanışmanın en güzel örnek şehri Kayseri olsa gerek diyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum.”
Bakan Yardımcısı Gürcan ise, Kayseri’m Sanat Sergisi’ni ilgiyle ve takdirle incelediğini vurgulayarak, “Özellikle bugün yapmış olduğumuz ekonomi programında ben verimli geçtiğine inanıyorum. Buraya geldiğimizde Büyükşehir Belediyemizin KAYMEK ile beraber yapılan çalışmaları da takdirle gördük, karşıladık. Orada emeği olan tüm Kayserili hemşerilerimize, orada emek veren tüm öğrenci ya da stajyer arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ürünleri yerinde gördük” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Gürcan, “Geçmişten beri Şükrü Karatepe belediye başkanımız, daha sonrasında Özhaseki başkanımız ve şimdi sizin başkanlığınızda Kayseri’miz her zaman Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olmuştur. Belediyecilik anlayışı, hizmete dayalı ve vatandaşın tüm ihtiyaçlarını gideren, vatandaşla beraber el ele, kol kola uyum içerisinde çalışan belediyecilik anlayışı ile hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Sahada hem duyuyoruz hem de yerinde görüyoruz, size teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bakan Gürcan, Ankara’dan desteklerinin süreceğinin altını çizerek, “Bundan sonraki çalışmalarınızda da Ankara’dan sizlere elimizden geldiğince destek olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni ekonomik modelle Kayseri’ye de büyük bir önem vereceğine inanıyorum. Kayseri bir sanayi şehri, aynı zamanda şehrimiz için tarım ve hayvancılık da çok önemli. İhracata dayalı yeni ekonomik modelin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç da, Bakan Gürcan’a yatırım gideri performansıyla 30 Büyükşehir Belediyesi arasında Türkiye birincisi olduklarını hatırlatarak, “Gerek altyapı kuruluşlarımızla, gerekse belediyeler olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarafsız kuruluşlar tarafından 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yüzde 60’a yakın oranla yatırıma en çok pay ayırarak Türkiye birincisi seçildi. Allah’a şükürler olsun 20 aydır hiçbir kredi almadan, herhangi bir sıkıntısı olmadan süreci yönetiyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, günün anısına Bakan Yardımcısı Gürcan’a KAYMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru seccade hediye etti.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile beraberindeki protokol, Kayseri’nin ticari dokusunun önemli merkezlerinden olan ve 10 milyon TL yatırım yapılan Yeraltı Çarşısı’ndaki dönüşüm ve teknik yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnafları ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Allah helalinden sizlere bol rızık versin. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış olan Yeraltı Çarşısı esnafımıza sevgilerimizi, saygılarımızı ve dualarımızı iletiyoruz. Onlar bizim her zaman yanımızda yer aldılar, devleti, milleti, vatanı ve bayrağı için ‘biz varız’ demişlerdir. Biz sizleri seviyor, minnet duyuyoruz. Ağzınız tatlasın diye aşure ikram ediyorlar” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Yeraltı Çarşısı’na yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a özellikle teşekkür ederek, “Hem ağzımızı tatlandırdı hem de gördüğümüz kadarıyla Yeraltı Çarşımıza çok büyük hizmetleri dokunmuş ve bütün ihtiyaçları gidermiş. Başkanımıza ve Sayın Valimiz ile ilimizin milletvekillerine teşekkür ediyorum” dedi. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da burada yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini belirterek, ‘Atom Karınca’ diye tabir edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Şehmus Günaydın da vatandaşın rahatlıkla alışveriş yapabilmesi ve esnafın standartların yükseltilmesi için son derece güzel çalışmalar yapıldığını, emeği geçen Başkan Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür etti.
Yeraltı Çarşısı’nda Başkan Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve protokol ile birlikte vatandaşlara ve esnaflara aşure dağıttı. Ayrıca, bir dizi programa katılmak için memleketi Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, sanayiciler ve iş insanları ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, buluşma toplantısında Kayseri hakkında bilgiler paylaştı. Düzenlenen programda Türkiye’nin ekonomide geldiği nokta hakkında bilgiler veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise ülke ekonomisine Kayseri’nin verdiği güçlü desteklerden övgüyle bahsetti.
Bakan Yardımcısı Gürcan; AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililer ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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